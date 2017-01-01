Бійці АТО розповіли подробиці щодо вбитого російського снайпера

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Ліквідований снайпер мав паспорт громадянина РФ, у ньому вказано, що місце його народження – Узбекистан

Військові розповіли подробиці про вбитого бійцями російського снайпера.

Про це сказала прес-офіцер 72-ї бригади Олена Мокренчук, пише «Українська правда».

«Він підібрався до наших позицій дуже близько, метрів на 40. Стріляв. Хлопці його помітили, звітували командиру, отримали наказ стріляти у відповідь. Таким чином його і вбили», – повідомила вона.

«Не виключено, що він ГРУшник», – додала вона.

За словами Мокренчук, у вбитого снайпера бойовиків був російський паспорт.

«Вбитий 1983 року народження. Паспорт громадянина РФ, у ньому вказано, що місце народження – Узбекистан. При ньому також був військовий квиток «ДНР», СВД (снайперська гвинтівка) та багато іншого начиння», – повідомила вона.

Раніше штаб АТО повідомив, що «під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу, одного снайпера знищено».

Згдом стало відомо, що снайпер бойовиків, якого вбили бійці під час відбиття атаки ДРГ, виявився росіянином.