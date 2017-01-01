Бійці АТО вимагають від нардепа Луценка вибачень або складання мандату

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Ігор Луценко

Від Ігоря Луценка вимагають вибачень перед командиром роти спецпризначення поліції Донеччини Юрієм Голубаном за наклеп

Ветерани АТО і бійці полку «Київ» вимагають від народного депутата з фракції «Батьківщина» Ігоря Луценка вибачитися перед командиром роти спецпризначення поліції Донеччини Юрієм Голубаном за наклеп і підтримку брудної піар-кампанії проти поліції. Про це йдеться у зверненні добровольців, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook член фракції «Народний фронт» Євген Дейдей.

«У той час, коли наші хлопці несуть службу в зоні проведення АТО, Луценко, використовуючи депутатський мандат, влаштовує провокації і поширює брудну брехню в соцмережах! Він дозволяє собі підтримувати образи і безпідставні наклепи на адресу нашого товариша і офіцера, втягуючи його в інформаційні війни», - наголошується у документі.

«Ми вважаємо, що така поведінка неприпустима. І вимагаємо вибачень або позбавлення його депутатського мандата», - наголошують бійці АТО.

«Голубан - це людина, якій багато хто з нас зобов'язаний життями! Він стояв з нами пліч-о-пліч на фронті і жодного разу не дав приводу засумніватися у своїй відданості нашій країні! Він той, для кого слова честь і гідність не порожній звук! І ми будемо стояти за нього до кінця!» - підкреслюється у зверненні.

Бійці закликають всіх народних депутатів оголосити бойкот Луценку до моменту вирішення конфлікту.

«Ніхто не має права на подібну поведінку! Ми кожен день ризикуємо життями і ховаємо наших товаришів заради правової, єдиної, соборної і демократичної України. Заради країни, в якій будуть поважати закон і правоохоронців, де будуть пам'ятати про те, що сьогодні роблять наші хлопці на фронті, де до них будуть ставитися з належною повагою ! А не заради депутатського свавілля і не заради популістів, які будують кар'єру на нашій крові», - резюмують бійці АТО.

Як відомо, народний депутат з фракції «Батьківщина» Ігор Луценко поширив на своїй сторінці у Facebook заяву одного з ватажків терористичної організації «ДНР» з наклепом на адресу Юрія Голубана.