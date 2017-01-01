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    Бійці АТО заспівали новий хіт про Путіна

    • Сьогодні, 17:27
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    Бійці співають про Путіна/Скріншот
    Бійці співають про Путіна/Скріншот

    Відео з піснею зібрало величезну кількість переглядів в соціальних мережах

    Українські військові на сході України виконали новий хіт про президента країни-агресора Володимира Путіна.

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    Про це у Facebook повідомляє волонтерський проект «Повернись живим».

    «На баяні грає психолог 2-го батальйону 53-ої бригади Роман Коноваленко. Підспівує йому командир Анатолій Штефан, заступник комбата з морально-психологічної роботи. Вони за півкрок від створення нового хіта про Путіна, який, поза сумнівом, співатимуть на усіх стадіонах України», - йдеться у повідомленні.

    Обережно, в пісні присутня ненормативна лексика!

    Раніше військовий експерт розповів про можливі варіанти вторгнення Росії в Україну.

    Інший експерт заявив, що Росія готується до війни з НАТО.

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