Бійці АТО заспівали новий хіт про Путіна

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Бійці співають про Путіна/Скріншот

Відео з піснею зібрало величезну кількість переглядів в соціальних мережах

Українські військові на сході України виконали новий хіт про президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це у Facebook повідомляє волонтерський проект «Повернись живим».

«На баяні грає психолог 2-го батальйону 53-ої бригади Роман Коноваленко. Підспівує йому командир Анатолій Штефан, заступник комбата з морально-психологічної роботи. Вони за півкрок від створення нового хіта про Путіна, який, поза сумнівом, співатимуть на усіх стадіонах України», - йдеться у повідомленні.

Обережно, в пісні присутня ненормативна лексика!

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