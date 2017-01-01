Бійці АТО зайняли нові важливі позиції на Світлодарській дузі
- Сьогодні, 15:51
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Мінські угоди з боку українських військовослужбовців не порушувалися
Українські військові зайняли нові, дуже важливі позиції на Світлодарській дузі в межах лінії розмежування.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Підрозділи ЗСУ зайняли певні дуже важливі нові позиції, але в межах лінії розмежування. Тобто Мінські угоди не порушувалися і військові частини, які зараз там обороняють наші рубежі, дійсно зайняли певні позиції, але в рамках нашої території», – зазначив Мотузяник.
Як повідомлялося, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє дістали поранення.
Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом відбулося 49 обстрілів.