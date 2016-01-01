Бійці ЗСУ відбили напад бойовиків під Попасною

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Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках

Близько 16-ї години противник здійснив напад на спостережний пункт біля Попасної.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Напад бойовиків було відбито, противник поніс втрати та відступив.

За даними штабу, загалом протягом дня відбулося 25 обстрілів.

На Маріупольському - зі 120 та 82 міліметрових мінометів вони (бойовики - ред.) вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.

Крім того, на Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці. А на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї – по Південному та Опитному, додали в штабі АТО.