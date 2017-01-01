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    Бійцям АТО з 1 квітня збільшать додаткові виплати

    • Сьогодні, 12:27
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    <p>Воїн АТО</p> <p>Фото: АР</p>

    Воїн АТО

    Фото: АР

    Додаткові винагороди військовим, які виконують завдання у зоні АТО збільшать ще на півтори тисячі гривень

    Держава продовжує вживати заходів для соціального захисту бійців Збройних сил України.

    Про це під час церемонії випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони заявив президент Петро Порошенко.

    «Я прийняв рішення доручив, щоб з 1 квітня підвищити розмір додаткової грошової винагороди за виконання завдань в зоні АТО, збільшити і для осіб, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Ми збільшуємо ще на 1,5 тис грн. і в цілому додаткове грошове забезпечення до основного грошового складатиме 7,5 тис грн.

    Для тих, хто виконує бойові завдання в 2 лінії фронту ще на 1100грн, таким чином загальний обсяг доплати становитиме 3,5 тис грн. додатково», - сказав він.

    Нагадаємо, в уряді назвали умови для підвищення пенсій з 1 жовтня.

    Як повідомлялося, Гройсман запевняє, що 12 млрд гривень Януковича надійдуть у бюджет до липня.

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    Джерело: Еспресо ТВ

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