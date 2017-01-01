Бійка дня: нардеп Гаврилюк розказав свою версію інциденту з журналістом

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Нардеп Михайло Гаврилюк

Михайло Гаврилюк запевняє, що не бив блогера, той сам упав на сходах

Народний депутат Михайло Гаврилюк стверджує, що не бив у середу журналіста Василя Крутчака, натомість «підставив йому свої рученята», коли той падав.

Відео з поясненнями Гаврилюка опублікував телеканал «112 Україна».

За словами нардепа, інцидент відбувся, коли він спускався в буфет Верховної Ради, щоб попити кави, а журналіст йшов за ним.

«Я різко до нього розвернувся і сказав йому: «Я тобі не дам інтерв'ю». При цьому він почав падати. Якби я знав, що він на мене таку кляузу напише, я б його не підтримав. Я підклав йому свої рученята, розумієте, я підклав свої рученята, щоб його утримати. При цьому він, коли падав, у нього впав телефон…Я його (журналіста, - ред.) змушений був зверху трохи підтримати, сорочка виявилася слабенька, порвалася, лицо розбилося, телефон розбився. Я в чому винен? Що я його хотів врятувати?», - пояснює Гаврилюк.

«Подивіться в мої чесні очі? Я що, можу обманювати?» – резюмував нардеп.

Як повідомляв «Главком», блогер Василь Крутчак у четвер повідомив, що депутат Михайло Гаврилюк накинувся на нього.

«Як результат - у мене розбитий телефон та розірвана сорочка», - повідомив блогер, додавши відеозапис інциденту.