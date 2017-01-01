Бійка у міськраді Дніпра: поліція відкрила кримінальні провадження

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Міська рада Дніпра

Громадський активіст заявив про своє побиття в службовому кабінеті заступника Філатова

За повідомленням про побиття активіста у міській раді Дніпра поліція відкрила кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального Кодексу. Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

За їхніми даними, йдеться про завдання легких тілесних ушкоджень, побої, хуліганство і перешкоджання журналістській діяльності, усі провадження відкриті за фактами, а не проти конкретних осіб.

У середу в Дніпрі громадський активіст Сергій Варфоломей заявив про своє побиття в службовому кабінеті заступника міського голови Михайла Лисенка.

За його словами, він прийшов до будівлі міської ради, аби дізнатись у заступника міського голови Михайла Лисенка подробиці щодо дії програми підтримки ОСББ в місті. Як стверджує активіст, у кабінеті посадовець почав ображати й бити його. Він також стверджує, що у бійці брав участь міський голова Дніпра Борис Філатов разом зі своїм охоронцем.

Водночас заступник міського голови Михайло Лисенко зазначив, що активіст Сергій Варфоломей першим напав на нього і «завдав кілька ударів». За словами Лисенка, група активістів намагалась зірвати засідання бюджетної комісії міськради, а сам Сергій Варфоломей кілька разів ударив його, укусив і порвав на ньому піджак. Те, що сталося, Лисенко назвав «виставою» та «намаганням розхитати ситуацію» в міськраді.

Тим часом, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що не був присутній в кабінеті свого заступника під час бійки і прийшов туди вже опісля.

«Я прийшов на місце подій уже після бійки, коли викликали поліцію, і почав з’ясовувати, що відбувається Після цього я пішов, а потім у ЗМІ вже почали з’являтися ці голослівні звинувачення», – заявив Борис Філатов.

Джерело: Радіо Свобода