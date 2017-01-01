  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бійка у міськраді Дніпра: поліція відкрила кримінальні провадження

    • Вчора, 23:58
    • Розсилка
    <span>Міська рада Дніпра</span>
    Міська рада Дніпра

    Громадський активіст заявив про своє побиття в службовому кабінеті заступника Філатова

    За повідомленням про побиття активіста у міській раді Дніпра поліція відкрила кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального Кодексу. Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

    За їхніми даними, йдеться про завдання легких тілесних ушкоджень, побої, хуліганство і перешкоджання журналістській діяльності, усі провадження відкриті за фактами, а не проти конкретних осіб.

    У середу в Дніпрі громадський активіст Сергій Варфоломей заявив про своє побиття в службовому кабінеті заступника міського голови Михайла Лисенка.

    За його словами, він прийшов до будівлі міської ради, аби дізнатись у заступника міського голови Михайла Лисенка подробиці щодо дії програми підтримки ОСББ в місті. Як стверджує активіст, у кабінеті посадовець почав ображати й бити його. Він також стверджує, що у бійці брав участь міський голова Дніпра Борис Філатов разом зі своїм охоронцем.

    Водночас заступник міського голови Михайло Лисенко зазначив, що активіст Сергій Варфоломей першим напав на нього і «завдав кілька ударів». За словами Лисенка, група активістів намагалась зірвати засідання бюджетної комісії міськради, а сам Сергій Варфоломей кілька разів ударив його, укусив і порвав на ньому піджак. Те, що сталося, Лисенко назвав «виставою» та «намаганням розхитати ситуацію» в міськраді.

    Тим часом, міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що не був присутній в кабінеті свого заступника під час бійки і прийшов туди вже опісля.

    «Я прийшов на місце подій уже після бійки, коли викликали поліцію, і почав з’ясовувати, що відбувається Після цього я пішов, а потім у ЗМІ вже почали з’являтися ці голослівні звинувачення», – заявив Борис Філатов.

    Джерело: Радіо Свобода

    ЗМІ ОСББ Борис Філатов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ