Біженці взяли в заручники 13 співробітників місії ООН в Конго

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Демократична республіка Конго

Біженці вимагають доставити їх в треті країни

На сході Конго біженці з Південного Судану взяли в заручники 13 співробітників місії ООН.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на представника ООН.

«Сотні біженців з Південного Судану, більшість з яких раніше брали участь в бойових діях на боці повстанців, на базі Мунігі захопили в заручники 13 співробітників місії ООН з вимогою доставити їх в треті країни впродовж декількох місяців», - йдеться у повідомленні.

За оцінками ООН, близько 3 млн жителів Південного Судану були змушені покинути країну в результаті насильства і бойових дій.

Уряд Конго прагне якнайшвидшої передислокації біженців, проте африканські країни не зацікавлені приймати їх.

Нагадаємо, наприкінці березня у центральному регіоні Демократичної республіки Конго Касаї знайшли останки двох експертів з Організації Об'єднаних Націй, а також їхнього конголезького перекладача.