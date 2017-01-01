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    Біженці взяли в заручники 13 співробітників місії ООН в Конго

    • Сьогодні, 00:55
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    Демократична республіка Конго
    Демократична республіка Конго

    Біженці вимагають доставити їх в треті країни

    На сході Конго біженці з Південного Судану взяли в заручники 13 співробітників місії ООН.

    Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на представника ООН.

    «Сотні біженців з Південного Судану, більшість з яких раніше брали участь в бойових діях на боці повстанців, на базі Мунігі захопили в заручники 13 співробітників місії ООН з вимогою доставити їх в треті країни впродовж декількох місяців», - йдеться у повідомленні.

    За оцінками ООН, близько 3 млн жителів Південного Судану були змушені покинути країну в результаті насильства і бойових дій.

    Уряд Конго прагне якнайшвидшої передислокації біженців, проте африканські країни не зацікавлені приймати їх.

    Нагадаємо, наприкінці березня у центральному регіоні Демократичної республіки Конго Касаї знайшли останки двох експертів з Організації Об'єднаних Націй, а також їхнього конголезького перекладача.

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