Біженці взяли в заручники 13 співробітників місії ООН в Конго
- Сьогодні, 00:55
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Біженці вимагають доставити їх в треті країни
На сході Конго біженці з Південного Судану взяли в заручники 13 співробітників місії ООН.
Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на представника ООН.
«Сотні біженців з Південного Судану, більшість з яких раніше брали участь в бойових діях на боці повстанців, на базі Мунігі захопили в заручники 13 співробітників місії ООН з вимогою доставити їх в треті країни впродовж декількох місяців», - йдеться у повідомленні.
За оцінками ООН, близько 3 млн жителів Південного Судану були змушені покинути країну в результаті насильства і бойових дій.
Уряд Конго прагне якнайшвидшої передислокації біженців, проте африканські країни не зацікавлені приймати їх.
Нагадаємо, наприкінці березня у центральному регіоні Демократичної республіки Конго Касаї знайшли останки двох експертів з Організації Об'єднаних Націй, а також їхнього конголезького перекладача.