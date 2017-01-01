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    Біженець з Афганістану вбив у Баварії п'ятирічного хлопчика з Росії

    • Сьогодні, 13:59
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    Гуртожиток для біженців, де сталося вбивство
    Гуртожиток для біженців, де сталося вбивство

    Причини інциденту поки цілком незрозумілі

    У німецькій Баварії, у притулку для біженців у Аршванзі ввечері в суботу, 3 червня, було скоєно вбивство. 41-річний біженець з Афганістану взяв у заручники п'ятирічного хлопчика з Росії та смертельно поранив його ножем. 47-річну матір через поранення доправили до лікарні, поліція застрелила нападника, повідомляє Deutsche Welle.

    «Причини інциденту поки цілком незрозумілі», - цитує агенція новин dpa речника поліції. Правоохоронці зазначили, що шестирічний брат загиблого бачив усе, що відбулося, та перебуває у шоковому стані. Зазначається, що окремі свідки, а також кілька представників поліції також були шоковані інцидентом.

    За деякими відомостями, злочину передувала гучна сварка між мешканцями гуртожитку, повідомляє «Ехо Москви»

    Нагадаємо, вдова вбитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Марія Максакова заявила, що до вбивства не може бути причетний її колишній чоловік, кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

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