Бізнес кандидата на пост держсекретаря США пов'язаний з РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вартість акцій «Яндекса», що належать Тіллерсону, становить від 1 до 15 тисяч доларів

Кандидат на пост держсекретаря США, колишній глава нафтової компанії Exxon Mobil Рекс Тіллерсон володіє незначною частиною пакету акцій компанії Yandex N.V. (Володіє російським ТОВ «Яндекс»), які торгуються на біржі NASDAQ.

Про це йдеться у його фінансовій звітності, повідомляє NBC News.

Вартість акцій «Яндекса», що належать Тіллерсону, становить від 1 до 15 тисяч доларів.

Кандидату на посаду держсекретаря США також належать акції китайських компаній, в тому числі Alibaba, на загальну суму від 109 до 361 тисячі доларів.

Загальна вартість активів Тіллерсона, згідно з публікацією, становить майже 500 мільйонів доларів, з них майже 200 мільйонів пов'язані з компанією ExxonMobil.

Кандидатуру Тіллерсона на пост держсекретаря США висунув обраний президент США Дональд Трамп.

Слухання щодо його кандидатури повинні пройти в профільному комітеті Сенату США 11 січня.