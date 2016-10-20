Бізнес на дітях-інвалідах: чиновників підозрюють у махінаціях на 870 тис. гривень

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Прокуратура викрила посадовців Київської міської адміністрації у розтраті понад 870 тис. грн, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт

Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру чиновникам Київської міської адміністрації за фактом розтрати коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Повідомлення про підозру вручили головному бухгалтеру департаменту соціальної політики, а також колишньому начальнику управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення.

Зловмисники, діючи за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, безпідставно внесли до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з-поміж дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених родин.

У подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки одного зі столичних університетів з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 870 тис. грн.



За наслідками розслідування головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України, колишньому начальнику управління – за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.



Наразі місцевою прокуратурою до суду внесено клопотання про обрання запобіжних заходів та ініційовано питання про усунення від посади підозрюваної, яка обіймає посаду головного бухгалтера департаменту соціальної політики Київської міської адміністрації.



Крім того, триває розслідування стосовно посадових осіб університету за фактом привласнення зазначених коштів.