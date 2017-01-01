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    Бізнес на кладовищі: у Запоріжжі керівництво ритуальної служби брало хабарі у родичів померлих

    • Сьогодні, 16:31
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    <p>Хабар на 19 тисяч гривень від родича померлого</p>

    Хабар на 19 тисяч гривень від родича померлого

    Троє посадовців вимагали гроші з місцевих мешканців за надання дозволу на поховання на закритих кладовищах

    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили на хабарі керівництво одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що троє посадовців вимагали гроші з місцевих мешканців за надання дозволу на поховання на закритих кладовищах.

    Оперативники спецслужби затримали хабарників на кладовищі під час отримання дев’ятнадцяти тисяч гривень від родича померлого.

    У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання посадовцям запобіжного заходу.

    Тривають оперативно слідчі дії.

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