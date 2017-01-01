Бізнес на кладовищі: у Запоріжжі керівництво ритуальної служби брало хабарі у родичів померлих
- Сьогодні, 16:31
-
Розсилка
Хабар на 19 тисяч гривень від родича померлого
Троє посадовців вимагали гроші з місцевих мешканців за надання дозволу на поховання на закритих кладовищах
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили на хабарі керівництво одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба». Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що троє посадовців вимагали гроші з місцевих мешканців за надання дозволу на поховання на закритих кладовищах.
Оперативники спецслужби затримали хабарників на кладовищі під час отримання дев’ятнадцяти тисяч гривень від родича померлого.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання посадовцям запобіжного заходу.
Тривають оперативно слідчі дії.