

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хабар на 19 тисяч гривень від родича померлого

Троє посадовців вимагали гроші з місцевих мешканців за надання дозволу на поховання на закритих кладовищах

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили на хабарі керівництво одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Запорізька ритуальна служба». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що троє посадовців вимагали гроші з місцевих мешканців за надання дозволу на поховання на закритих кладовищах.

Оперативники спецслужби затримали хабарників на кладовищі під час отримання дев’ятнадцяти тисяч гривень від родича померлого.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання посадовцям запобіжного заходу.

Тривають оперативно слідчі дії.