Б'є - отже, любить. Більшість росіян підтримали декриміналізацію побоїв у сім'ї

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Побої в російських сім'ях - не рідкість

Більшість росіян (59%) висловилися за підтримку їдеї пом'якшення покарання - переведення з розряду кримінальних до адміністративних злочинів – за побої родичів. Такими стали дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Проти такого підходу виступають лише 33% росіян.

Відповідно до результатів дослідження, позитивного ефекту від прийняття закону про декриміналізацію побоїв очікують 41% респондентів - на їхню думку, число випадків насильства в сім'ї зменшиться. «Навпаки, погіршення ситуації очікують 13%, і ще 40% вважають, що істотних змін не відбудеться», - зазначили у ВЦВГД.

Як показують дані опитування, побої в російських сім'ях - не рідкість: третина респондентів (33%) повідомляє, що подібні випадки траплялись у сім'ях їхніх знайомих, а кожен десятий (10%) особисто стикнувся з цим в своїй родині.

Як повідомлялось, 11 січня Держдума Росії прийняла в першому читанні законопроект про декриміналізацію побоїв близьких родичів.

Нагадаємо, 29 грудня Путін підписав закон, що регламентує застосування фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї співробітниками пенітенціарних установ до ув'язнених, також відомий як «закон садистів».

Згідно з документом, наглядачі зможуть використовувати спецзасоби при припиненні будь-яких порушень режиму утримання, блокуванні руху груп засуджених та «інших протиправних дій, що дезорганізують діяльність» виправної установи. При цьому закон виключає поняття «злісного» опору і непокори ув'язненого співробітникові Федеральної служби виконання покарань. У законопроекті також з'явилася вимога про «невідкладний» виклик лікаря до засуджених після застосування сили, спецзасобів або зброї.