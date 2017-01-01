Благодійні внески у школах і садочках. Чи є це корупцією?

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Місцеві чиновники і депутати змушують або зобов’язують підлеглих формувати «благодійні фонди»

З 2017 року освітня субвенція витрачається лише на заробітну плату педагогічних працівників, що в частині фінансування потреб загальноосвітніх шкіл повертає їх на рівень 2014 року. Коли школи та садочки не фінансуються в повному обсязі, гроші на інші потреби можуть надійти лише з гаманців батьків учнів, йдеться у статті «Главкома» «Благодійні фонди» у школах і садочках. Природа корупційної епідемії».

Місцеві чиновники і депутати знайшли вихід: змушують або зобов’язують підлеглих формувати «благодійні фонди». Якщо ж небайдужі батьки формують такий фонд, з якого нічого не розкрадається, а всі зібрані кошти витрачаються виключно на навчальний заклад, чиновники просто перестають фінансувати потреби цих шкіл і садочків, що є прямим порушенням і Конституції, і на Кримінального кодексу.

«Аналіз структури видатків за 2014–2016 роки показав, що у 2014-му по багатьох бюджетах кількість витрачених коштів за рахунок місцевих бюджетів дорівнює коштам, отриманим як «благодійність». Тобто на кожну витрачену бюджетну гривню директор школи був змушений знаходити ще одну. Особливо велика складова «благодійності» по бюджетах міст – обласних центрів, у середньому майже 82%, а рекорд встановлено Одесою – 95,3%», - йдеться у статті.

Також у матеріалі зазначено, що керівники освіти через казначейство проводять не всі «благодійні» надходження. Є деякі міста та райони, а у 2016 році – і у більшості створених об’єднаних територіальних громад відсутні видатки за рахунок благодійних внески. «Це свідчить не тільки про зловживання владою, а й про підробку документів групами осіб, які займають відповідальне становище, за попередньою змовою», йдеться у статті.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Благодійні фонди» у школах і садочках. Природа корупційної епідемії»