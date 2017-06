Благодійний концерт Адріани Гранде у Манчестері зібрав понад 50 тисяч глядачів

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Sky News Концерт на стадіоні Old Trafford з висоти пташиного польоту

Виручені від шоу кошти будуть перераховані в фонд We Love Manchester

Американська співачка Аріана Гранде, на концерті якої 22 травня в Манчестері був здійснений теракт, в неділю ввечері знову вийшла на сцену в цьому місті, взявши участь у благодійному заході, організованому з метою надання допомоги постраждалим глядачам.

На шоу під назвою One Love Manchester на знаменитому стадіоні Old Trafford зібралися понад 50 тисяч глядачів.

Звернувшись до публіки, 23-річна співачка, яка днем раніше також побувала і в лікарнях міста Манчестер, подякувала глядачам за те, що вони відгукнулися на ідею підтримки тих шанувальників її творчості, які постраждали від дій терориста-смертника.

Компанію Гранде при виконанні ряду композицій також склали співачка Майлі Сайрус і група Black Eyed Peas. А пісню One Last Time вона заспівала в компанії інших учасників концерту. Серед них були такі виконавці, як Роббі Вільямс, Кеті Перрі, Джастін Бібер, група Coldplay, Take That і інші.

Концерт, квитки на який були продані за 6 хвилин, пройшов під посиленою охороною поліції і служб безпеки. Виручені від цього шоу кошти будуть перераховані в фонд We Love Manchester, створений міською радою разом з британським відділенням Червоного Хреста.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.

Джерело: ТАСС