Блекаут у Брюсселі: у четвер місто поринуло у пітьму
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Відключення електроенергії в Брюсселі сталося близько 22:45
Брюссель ввечері 9 лютого поринув у темряву після тотального відключення електрики в місті, повідомляє Daily Mail.
Відключення електроенергії сталося близько 22:45 за місцевим часом і наразі невідомо, скільки людей залишилися без електроенергії.
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Тотальному блекауту передувало відключення електрики в частині міста о 20:30.
Жителі були змушені використовувати свічки і виклали фотографії в соціальних мережах.
Також зазначається, що світло є в деяких будівлях ЄС, включаючи Європейську раду і штаб-квартиру Європейської Комісії.
Як повідомлялося, 9 лютого через негоду на Херсонщині без світла залишились 13 населених пунктів.
Джерело: Українські новини