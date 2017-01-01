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    Блекаут у Брюсселі: у четвер місто поринуло у пітьму

    • Сьогодні, 08:52
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    Відключення електроенергії в Брюсселі сталося близько 22:45

    Брюссель ввечері 9 лютого поринув у темряву після тотального відключення електрики в місті, повідомляє Daily Mail.

    Відключення електроенергії сталося близько 22:45 за місцевим часом і наразі невідомо, скільки людей залишилися без електроенергії.

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    Тотальному блекауту передувало відключення електрики в частині міста о 20:30.

    Жителі були змушені використовувати свічки і виклали фотографії в соціальних мережах.

    Також зазначається, що світло є в деяких будівлях ЄС, включаючи Європейську раду і штаб-квартиру Європейської Комісії.

    Як повідомлялося, 9 лютого через негоду на Херсонщині без світла залишились 13 населених пунктів.

    Джерело: Українські новини
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