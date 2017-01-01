Близько 15% Авдіївки вже зі світлом

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Відновлення електропостачання Авдіївки

Здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години

Станом на ранок понеділка, 24 квітня,в Авдіївці частково відновлено централізоване електропостачання, підключено близько 15% міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години). Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності).

До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 25 чол. та 10 од. тех.

Як повідомляв у неділю, 23 квітня, вранці прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України, електропостачання м. Авдіївка відновлено: застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком.

Нагадаємо, 22 квітня сталося припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою.