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    Близько 15% Авдіївки вже зі світлом

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    Відновлення електропостачання Авдіївки
    Відновлення електропостачання Авдіївки

    Здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години

    Станом на ранок понеділка, 24 квітня,в Авдіївці частково відновлено централізоване електропостачання, підключено близько 15% міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години). Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі.  

    Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності).

    До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 25 чол. та 10 од. тех.

    Як повідомляв у неділю, 23 квітня, вранці прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України, електропостачання м. Авдіївка відновлено: застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком.

    Нагадаємо, 22 квітня сталося припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою. 

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