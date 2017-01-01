Близько 2 тис. проданих квитків на «Євробачення-2017» виявилися недійсними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний виставковий центр, Київ

Організатори обіцяють замінити неіснуючі місця або повернути гроші

Організатори конкурсу «Євробачення-2017» продали близько двох тисяч квитків на неіснуючі або непридатні для перегляду місця в Міжнародному виставковому центрі. Про це заявив керівник сервісу з продажу квитків Concert.ua Дмитро Феліксов в ефірі радіостанції «Голос столиці».

Накладка сталася через те, що реалізація квитків розпочалася до остаточної установки сцени. Зокрема, під час будівництва змінилася схема розсадження глядачів у залі і виявилося, що деякі місця можна розташувати згідно з попереднім проектом. У середньому йдеться про 2% від загальної кількості місць.

«Після того, як обрали підрядника і розставили по залу камери, було виявлено, що деякі місця не можуть бути там, де заплановано. Тому місця на деякі куплені квитки або непроглядні, або з обмеженим оглядом, або їх узагалі немає. Всього їх близько двох тисяч», – повідомив Феліксов.

Організатори обіцяють замінити неіснуючі місця або повернути гроші. Всі глядачі, чиї місця потребують заміни, отримають на електронну адресу, вказану при купівлі квитка, лист від Сoncert.ua, в якому їм запропонують заміну або повернення грошей.