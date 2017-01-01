  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Близько 2 тис. проданих квитків на «Євробачення-2017» виявилися недійсними

    • Сьогодні, 12:06
    • Розсилка
    Міжнародний виставковий центр, Київ
    Міжнародний виставковий центр, Київ

    Організатори обіцяють замінити неіснуючі місця або повернути гроші

    Організатори конкурсу «Євробачення-2017» продали близько двох тисяч квитків на неіснуючі або непридатні для перегляду місця в Міжнародному виставковому центрі. Про це заявив керівник сервісу з продажу квитків Concert.ua Дмитро Феліксов в ефірі радіостанції «Голос столиці».

    Накладка сталася через те, що реалізація квитків розпочалася до остаточної установки сцени. Зокрема, під час будівництва змінилася схема розсадження глядачів у залі і виявилося, що деякі місця можна розташувати згідно з попереднім проектом. У середньому йдеться про 2% від загальної кількості місць.

    «Після того, як обрали підрядника і розставили по залу камери, було виявлено, що деякі місця не можуть бути там, де заплановано. Тому місця на деякі куплені квитки або непроглядні, або з обмеженим оглядом, або їх узагалі немає. Всього їх близько двох тисяч», – повідомив Феліксов.

    Організатори обіцяють замінити неіснуючі місця або повернути гроші. Всі глядачі, чиї місця потребують заміни, отримають на електронну адресу, вказану при купівлі квитка, лист від Сoncert.ua, в якому їм запропонують заміну або повернення грошей.

    Читайте також
    Євробачення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ