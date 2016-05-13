Близько 20 тисяч кримських татар покинули окупований півострів - Джемілєв

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Мустафа Джемілєв

Створюються різні умови, щоб татари самі покидали півострів – лідер кримських татар

З початку анексії Криму близько 20 тисяч кримських татар покинули півострів. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Близько 20 тисяч кримських татар вже покинули Крим. На наші заклики вони відповідають: «ви ж не можете гарантувати, що завтра мого сина не вб'ють», - тут нам відповідати нічого», - заявив Джемілєв.

Він також додав, що стосовно кримських татар Росія використовує іншу тактику - виштовхування за межі Криму.

«Створюються різні умови, щоб татари самі покидали півострів. Відразу після окупації були побоювання, що буде нова депортація кримських татар, для цього були всі передумови. Але цього не сталося», - додав Джемілєв.

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в окупованому Криму, а також закликало Росію припинити чинення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув'язнених з політичних мотивів.