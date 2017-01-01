Близько 7 тисяч рятувальників цілодобово чергують у Великдень

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Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Понад 2 тисячі одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій чергують на свято

На період святкування Великодня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби. Безпосередньо 16 квітня рятувальники чергують у храмах та церквах по всій території України. Зокрема, за дорученням Голови Служби Миколи Чечоткіна, на варті пожежної безпеки перебуватимуть близько 7 тисяч співробітників особового складу та понад 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки Служби, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як пояснюють у Держслужбі, посилена готовність сил і засобів рятувальників до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок під час урочистих богослужінь у храмах. А це, у свою чергу, вимагає особливо обережної поведінки вірян з вогнем.

Задля того, аби унеможливити виникнення пожеж, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій щорічно, напередодні Великодня, перевіряють стан пожежної безпеки у храмах, зустрічаються з вірянами та священнослужителями, аби нагадати їм правила пожежної безпеки.

Окрім того, рятувальники повідомляють, що цього року проводили теоретичні та практичні заходи по всій території країни. Зокрема, цього тижня фахівці Служби відвідали храми міста Хмельницький та перевірили кількість і технічний стан вогнегасників й інших первинних засобів пожежогасіння, доступ і стан пожежних гідрантів, що розміщені на території або поблизу храмів, евакуаційні шляхи.

Рятувальники Рівненської області провели лекції з питань пожежної безпеки під час богослужінь для священників міста Дубно та Дубенського району. Також вогнеборці оглянули протипожежний стан церков – справність вогнегасників, електромережі, шляхів евакуації, скриньок для використаних свічок.

Як повідомляють рятувальники, лише цього тижня подібні заходи відбулися на території Черкаської, Київської, Херсонської, Донецької, Луганської, Закарпатської, Запорізької, Житомирської, Миколаївської, Луганської областей.

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