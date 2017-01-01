Близько 80% киян у 1950-х роках розмовляли українською — документ ЦРУ

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Київ 1950-х років

В середині минулого сторіччя вісім з десяти жителів української столиці використовували у спілкуванні саме українську мову

Центральне розвідувальне управління США опублікувало розсекречену доповідь, яка констатує, що в 1950-х роках вісім з десяти жителів української столиці використовували у спілкуванні саме українську мову. Документ викладений в архівах на офіційному сайті ЦРУ.

«Близько 80% мешканців Києва використовують українську мову у своєму спілкуванні. Решта 20% користуються російською або однією з мов, поширених в СРСР», - йдеться в першому розділі доповіді «Мова й спілкування», датованої 28 вересня 1954 року.

При цьому звертається увага на те, що тема політики в Україні ніколи не обговорюється у розмові з незнайомцями, у тому числі в поїздах чи будь-де в інших місцях.

Доповідь також містить інформацію про відновлення будівель, мостів та інших об'єктів української столиці у післявоєнний період. «Основна частина залізничних станцій Києва була суттєво зруйнована під час Другої світової війни, й досі відбувається їх відновлення», - зазначається в тексті.

Як повідомлялось, письменниця Лариса Ніцой у себе на сторінці у Facebook поширила фото, на якому зображений Майдан Незалежності у Києві 1920-го року. На світлині видно, що вивіска на будівлі, що потрапила у кадр, - українською мовою.

Джерело: Укрінформ