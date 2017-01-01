Блокада Донбасу: активісти облаштовуються на Маріупольському напрямку

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Активісти блокади

Новий редут «блокадники» відкривають біля Новотроїцького

Активісти так званого «Штабу блокади торгівлі з окупантами» заявили про відкриття нового редуту в районі селища Новотроїцьке Донецької області. Організатори блокади дали йому назву «Соловейко».

Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Гарнізон редута - ветерани батальйону «Донбас», «Айдар», добровольчого руху ОУН, УНСО та громадські активісти. Задачі гарнізону редута «Соловейко» - перекриття торгівлі на крові, контрабанди і контрафакту на лінії Донецьк-Маріуполь», - повідомили активісти.

Зазначається, що це перший редут на Маріупольському напрямку.

Організатори блокади додають, що наразі ведуться роботи по інженерному облаштуванню місцевості, створюються мобільні загони для розвідки та перекриття польових шляхів.

Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.