Блокада Донбасу матиме помірний вплив на темпи економічного зростання України – МВФ

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Штаб-квартира МВФ

У Міжнародному валютному фонді вважають, що торговельна блокада не становитиме загрози для виконання інфляційних цілей НБУ

Рішення про виділення Україні траншу від МВФ було прийнято після додаткового вивчення експертами фонду можливого впливу торговельної блокади на українську економіку та оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням наданих оцінок НБУ та Міністерства фінансів.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

«Експерти МВФ дійшли висновку, що ситуація матиме помірний вплив на темпи економічного зростання і стан платіжного балансу та не становитиме загрози для виконання інфляційних цілей НБУ», - зазначили у Нацбанку.

Український регулятор підкреслив, що умовою надання чергового траншу було досягнення значного прогресу в очищенні та стабілізації банківської системи.

«Вітаю рішення МВФ щодо виділення четвертого траншу фінансування, наданого в рамках EFF для поповнення міжнародних резервів і, як наслідок, зміцнення фінансової стабільності України. Це справжній вотум довіри з боку міжнародного фінансового співтовариства», - заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, жорсткі стрес-тести для провідних банків, прагнення удосконалити стандарти і рішучі кроки, зокрема, під час успішного входження держави у капітал «ПриватБанку», мали важливу роль у забезпеченні стабільності фінансової системи.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Раніше Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

Розгляд українського питання був запланований ще на 20 березня. Але перед цим днем з’ясувалося, що цей пункт зник із порядку денного.

Також напередодні Україна попросила МВФ переглянути графік траншів.