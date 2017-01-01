Блокада Донбасу: На яких ділянках залізниці наразі перекрито рух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рух на кількох ділянках залізниці перекрито

Станом на 13:00 сьогоднішнього дня не здійснюється рух на ділянках Светлановим - Шипілова (Луганська область), Курдюмівка - Бахмут-2 і станція Фенольна - вихід на ділянку Скотовате - Ясинувата (Донецька область). Про це повідомили в регіональній філії «Донецька залізниця», пише Mrpl.city.

Як повідомлялося, частина депутатів ВР вимагає терміново скликати Раду національної безпеки та оборони (РНБО) і провести круглий стіл для вирішення проблеми блокади на сході країни.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничні перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

Читайте також Кому і навіщо потрібна блокада «ДНР» та «ЛНР»?