Блокада Донбасу: перекрито дорогу Ясинувата – Костянтинівка

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Активісти блокади

Учасники акції натомість обіцяють пропускати українські поїзди

Дорога Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області заблокована. Про це йдеться у повідомленні так званого «штабу блокади торгівлі з окупантами».

«Для уникнення можливих маніпуляцій, Штаб офіційно заявляє, що не планує блокувати залізничні склади, які йдуть через станцію Фенольна, заводів державних шахт та інших підприємств, що знаходяться на підконтрольній Україні території. А також електропоїзд від станції Фенольна до Костянтинівки буде мати вільний шлях до місця свого призначення», - заявили активісти.

Повідомляється, що участь у блокуванні також бере «Добровольчий рух ОУН». Блокада здійснюється на ділянці поблизу станції Фенольна. Наразі протестувальники ведуть інженерні роботи та облаштовують місцевість.

Як повідомляв «Главком», активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута.

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