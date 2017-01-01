

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокувальники Донбасу разом із Семеном Семенченком

Організатори блокади Донбасу не досягли жодних домовленостей з главою Донецької ОДА Жебрівським

Народний депутат від «Самопомочі», екс-командир батальйону «Донбас», один із організаторів блокування на Донбасі Семен Семенченко звинуватив голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського в брехні. Про це нардеп сказав в інтерв’ю «Главкому».

Він розповів про зустріч організаторів блокування з Жебрівським. «...Ми зустрічалися. Жодних домовленостей не було досягнуто. Які домовленості можуть бути з людиною, яка бреше? Бреше про те, що немає запасів вугілля, що на Краматорській ТЕЦ і Слов’янській ТЕС відбуватимуться віялові відключення. Бреше з приводу того, що не знає, що саме перевозять у вагонах, що вони погано перевіряються, що йде «контрабас», - заявив Семенченко.

За його словами, у Жебрівського немає бажання співпрацювати з народними депутатами. «Він навіть з нами відмовився з’їздити на Краматорську ТЕЦ», - зазначив Семенченко.

Він додав, що організаторам блокування ніхто не пропонував відступні за те, щоб припинили свої дії. «Ні, таких випадків не було», - сказав нардеп.

Він заявив, що блокування продовжується. «Більше того, плануємо заблокувати і інші напрямки, через які здійснюється постачання вантажів», - повідомив Семенченко.

Читайте також з цієї теми інтерв’ю Володимира Парасюка: «Уявіть, триває перестрілка, а збоку туди-сюди ходить поїзд з товарами. Військовим огидно це бачити»

Читайте також: «Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія»

Читайте також: «Анатомія блокади Донбасу. Про що мовчить українська влада?»