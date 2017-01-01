Блокада Донбасу: Тука вимагає притягти винних до відповідальності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Георгій Тука

Тука сподівається, що негативних непоправних наслідків блокади частини залізниці на Луганщині не матиме

Перекриття ветеранами добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар» частини залізничних колій на території Луганської області має бути розблокованою. Про це заявив заступник міністра з тимчасово окупованих територій і ВПО України Георгій Тука під час прес-конференції.

«Все має відбуватися в рамках чинного законодавства... Влада має розблокувати і притягти до відповідальності згідно з чинним законодавством всіх винних», - сказав Тука.

Він також висловив сподівання, що негативних непоправних наслідків блокади частини залізниці на Луганщині не матиме.

«Сподіваюсь, що особливих наслідків, окрім гучного піару, це не матиме. Сподіваюся, що наші залізничники знайдуть можливість перевезення, використовуючи інші шляхи», - додав заступник міністра.

Тука також повідомив, що станом на вечір 26 січня всього було заблоковано рух потягу з 52 порожніми вагонами.

Як повідомлялось, активісти третій день блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Вчора учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу Тука заявляв, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.