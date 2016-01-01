Блокада Донбасу заморозить конфлікт - Медведчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупований Донбас

Ідея блокади Донбасу суперечить Конституції України, підкреслив Медведчук

У владі є чимало сил, які не просто ігнорують, а свідомо і цілеспрямовано торпедують домовленості, так важко досягнуті у лютому 2015 року. Так прокоментував заяви про «тотальну блокаду Донбасу» лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук.

Він підкреслив, що ідея повної блокади і тотальної ізоляції Донбасу суперечить Конституції України.

Подібні заклики, зазначив Медведчук, не тільки йдуть врозріз із досягнутими у Мінську домовленостями, а й ставлять під сумнів безпеку країни, «оскільки прагнення посилити ізоляцію Донбасу неминуче веде до розколу в суспільстві, викликає ескалацію конфлікту в регіоні і несе загрозу розпаду країни».

За словами Медведчука, якщо Київ не припинить самоуправство «ветеранів АТО», то не залишиться сумнівів у тому, що за ними стоять політики, мета яких — будь-якими засобами, в тому числі і за допомогою тотальної блокади, не допустити мирного врегулювання на сході України.

Нагадаємо, 26 грудня ветерани антитерористичної операції на сході України і волонтери заявили, що запустили мобільні групи і почали формування блокпостів для блокування роботи нелегальних торговельних маршрутів з непідконтрольною частиною Донбасу.

У вівторок, 27 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що рішення про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької та Луганської областей перебуває виключно в компетенції президента України – верховного головнокомандувача Петра Порошенка. Якщо не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем – значить, цього робити ніхто не буде, зазначив Турчинов.