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    Блокада Донецька. Семенченко збирається перекрити ще й всю торгівлю з Росією

    • Сьогодні, 16:25
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    В даний час блокада не охоплює лише одне залізничний напрям, що пов'язує контрольовану владою територію і ОРДЛО

    Учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати також залізничне сполучення України з РФ. Про це заявив учасник блокади, народний депутат Семен Семенченко, передає «Інтерфакс-Україна».

    Відповідаючи на питання про можливість блокування автомобільних трас, Семенченко сказав: «Ми плануємо розширення по залізничних трасах, за якими до нас завозять продукцію з Росії. На автомобільних трасах це зробити буде важче. Там треба більше людей, і існує велика ймовірність провокацій».

    За його словами, в даний час блокада не охоплює лише одне залізничний напрям, що пов'язує контрольовану владою територію і ОРДЛО – що проходить через смт Станиця Луганська Луганської області. «Залишилася одна діюча залізнична колія – що заходить на нашу територію в Станиці Луганській і виходить на Валуйки. На сьогодні у нас перекрито все, крім цього шляху», - сказав Семенченко.

    За словами парламентарія, учасники блокади з початку акції перешкодили проїзду близько 16 тисяч вагонів. «З початку блокади 16 тисяч вагонів не дійшли туди і назад. Ми плануємо перекрити всю торгівлю з Росією, так званими «ДНР/ЛНР», - сказав він.

    Семенченко також поінформував, що в даний час в блокаді задіяно близько 100 чоловік.

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