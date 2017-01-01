Блокада на Донбасі може тривати до півроку, – нардеп

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Наразі вже є 800 людей, які записалися волонтерами на цю довгострокову акцію

За підрахунками ветеранів АТО, блокада на Донбасі може тривати приблизно півроку. Наразі вже є 800 людей, які записалися волонтерами на цю довгострокову акцію. Але поступово кількість добровольців тільки зроставатиме.

Про це розповів народний депутат України Семен Семенченко в прямому ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

«Дуже дивно, що прокуратура не порушує кримінальної справи по факту фінансування тероризму та контрабанди на неконтрольованій території. Натомість порушує справи проти людей, які намагаються боротися з цим. Таким чином державний орган відверто демонструє, що зацікавлений у такій ситуації, яка склалася на Донбасі. Особливо смішно спостерігати за заявами влади про силове вирішення питання блокади. Я скажу коротко: якщо хтось наважиться на силове вирішення питання – влада ще швидше себе дискредитує і так само опиниться у Ростові», – певен Семенченко.

Нардеп наголосив, що блокада транспортного сполучення направлена не проти людей, а проти терористів, топ-чиновників та олігархів. Наразі ж вугілля до Щастя надходить двома маршрутами: через Станицю Луганську та через Росію. Тому жодної загрози для функціонування Щастинської ТЕЦ наразі немає.

«Україні необхідно припинити закуповувати вугілля з окупованих територій та Росії. Для цього потрібно або переобладнати українські ТЕЦ, або ж, що простіше, почати закуповувати вугілля у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Адже ніхто не хоче ставити під удар енергонезалежність та здоров’я українців, тому ніхто доставку вугілля не перекриває. Однак люди також не збираються миритися з тим свавіллям, що відбувається. Очевидно, що ветерани АТО дадуть державі кілька місяців для закупівлі вугілля в ПАР, але блокада буде тривати й надалі», – заявив Семен Семенченко.

Нардеп додав, що за прогнозами ветеранів, блокада може тривати приблизно півроку. Наразі вже є 800 людей, які записалися волонтерами на цю довгострокову акцію. Але поступово кількість добровольців буде зростати.