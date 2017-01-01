Блокада залізниці на Донбасі дестабілізує Україну - Порошенко

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Президент зазначив, що він приймає емоції суспільства, яке «втомилося від кількох років війни»

Президент України Петро Порошенко охарактеризував як дестабілізуючий фактор перекриття залізничних колій сполучення з тимчасово окупованими територіями на Донбасі.

«Дестабілізуючим фактором в останні дні, на жаль, стало перекриття залізничних колій сполучення з тимчасово окупованими територіями і спроби повної економічної блокади», - сказав Порошенко на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, у Києві в четвер.

Президент зазначив, що він приймає емоції суспільства, яке «втомилося від кількох років війни». «Але політиканам, які цієї емоції скористалися для свого егоїстичного вузькопартійного піару, я ніколи не пробачу цинізму і безвідповідальності», - сказав Порошенко.

Глава держави додав, що влада обов'язково знайде шляхи розблокування поставок вугілля з непідконтрольних територій. «Ми захистимо права громадян України і по цей бік, і по той бік лінії зіткнення. Я не дозволю демагогам створювати в країні образ держави, де панує анархія і отаманщина. І не дозволю дестабілізувати ситуацію в зоні АТО, і не дозволю розкладати фронт – адже це те, чого від нас чекає ворог», - резюмував Порошенко.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню.

Як повідомлялося, Порошенко скликає РНБО через блокаду на Донбасі.

Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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