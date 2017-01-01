«Блокадники» встановили новий блок-пост у Конотопі

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Учасники «блокади Донбасу» планують упродовж місяця взяти під контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів

Учасники «блокади Донбасу» повідомили про відкриття нового редуту у місті Конотоп Сумської області.

Про це повідомляє «Штаб блокади торгівлі з окупантами».

«Через Конотоп йде одна із основних магістралей торгівлі із країною-окупантом — Російською Федерацією. На товарній станції Конотопа було знайдено декілька поїздів із Російської Федерації, в тому числі, з вугіллям марки антрацит», — йдеться у повідомленні у Facebook.

Згідно з інформацією, новий редут отримав назву на честь канцлера Німеччини — Конрада Аденауера, «який наприкінці 40-х років допоміг затвердити свободу, що дало можливість у майбутньому повернути єдність країни».

У «штабі» також заявили, що учасники «блокади Донбасу» планують упродовж місяця взяти під контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, якими ведеться торгівля з Росією.