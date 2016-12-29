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    Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки

    • Сьогодні, 11:26
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    Тепер точно ніхто нікуди не поїде, - Парасюк

    Учасники «блокади» залізниці на Луганщині сьогодні вночі вирвали рейки на залізниці. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат Володимир Парасюк.

    «Не знаю, хто це зробив, але я переконаний, що це були свідомі українці, яким набридла війна.
    Тепер точно ніхто нікуди не поїде», - написав нардеп.

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    Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки
    Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки
    Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки
    Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки
    Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки
    Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки

    Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

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