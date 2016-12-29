Блокувальники на Донбасі повиривали залізничні рейки

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Тепер точно ніхто нікуди не поїде, - Парасюк

Учасники «блокади» залізниці на Луганщині сьогодні вночі вирвали рейки на залізниці. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат Володимир Парасюк.

«Не знаю, хто це зробив, але я переконаний, що це були свідомі українці, яким набридла війна.

Тепер точно ніхто нікуди не поїде», - написав нардеп.

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.