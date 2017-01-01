Блокувальники на Донбасі заявили, що на їхній редут прибула спецгрупа СБУ на БТРі
- Сьогодні, 14:15
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Редут блокувальників у Кривому Торці
Йде перевірка документів учасників блокади
Штаб блокади на Донбасі заявляє, що на їхній редут у Кривому Торці прибула спецгрупа Служби безпеки України. Про це йдеться в повідомленні «Штабу блокади торгівлі з окупантами» в Facebook.
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«На Редут прибула спецгрупа СБУ під командуванням майора Остафейчук... У складі групи БТР і кілька мікроавтобусів. Йде перевірка документів і фотографування. Старший групи СБУ розповідає казки що проводить «антитерористичну операцію» яка ніяк не пов'язана з блокадою», - повідомляють блокувальними.
Також, за їхніми даними, до редуту в Бахмуті раніше також прибула група, але спецназу поліції.