Блокувальники пограбували зупинений ними потяг – поліція

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Потяг, який було захоплено блокувальниками

Аброськін повідомив про виявлення розкрадання вантажу та викрадення комплектуючих потягу, який було захоплено блокувальниками на Донбасі

В «Укрзалізниці» після огляду звільненого з-під блокади на Донбасі потягу заявили про виявлення розкрадання вантажу та викрадення комплектуючих. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Сьогодні представник «Укрзалізниці» після огляду звільненого з полону в Щербинівці тепловозу з вагонами повідомив про розкрадання вантажу та викрадення комплектуючих з «полоненого» потягу», – написав він.

Аброськін також зазначив, що ситуація є повністю контрольованою правоохоронцями. «Скоєння тяжкого злочину, який мав місце протягом тривалого часу, припинено завдяки поліцейським Донеччини, СБУ та іншим правоохоронним органам. Закону в Україні бути», – заявив він.

Нагадаємо, у штабі блокади Донбасу вчора повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.