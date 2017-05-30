Блокування російських соцмереж: українська аудиторія Facebook зросла на 1,5 млн

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Соцмережа Facebook

Станом на 30 травня український сегмент Facebook становить 8,3 млн осіб

Якщо в попередні роки українська аудиторія Facebook росла стабільні 35-40%, то лише за останні два тижні вона зросла на 1,5 млн користувачів. Станом на 30 травня український сегмент цієї соцмережі становить 8,3 млн осіб.

Про це йдеться в аналітиці Watcher.

За методологією Facebook, користувачами соцмережі є люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соцмережу будучи при цьому залогіненими. Тобто в цій статистиці не враховуються, наприклад, зареєстровані користувачі, які не заходять в соцмережу протягом останніх 30 днів, а також люди, які не зареєстровані в соцмережі, але переглядають її контент (наприклад, відео).

За останні вісім років – з квітня 2009 року – аудиторія Facebook в Україні виросла у 131 раз (з 63 тисяч до 8,3 млн).

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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