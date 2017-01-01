Блокування «ВКонтакте» і «Одноклассников»: на Банковій підрахували потерпілих українських користувачів

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Заборонені російські соцмережі

В Адміністрації президента вважають, що труднощів зазнає 50–60% користувачів

Заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків вважає, що блокування російських соцмереж створює труднощі для 50–60% українських користувачів. Про це він сказав під час круглого столу в Києві.

«Кожен український оператор може обмежити доступ користувачів до російських ресурсів, що підлягають забороні згідно з указом президента (про санкції. – Ред.), за допомогою блокування трафіка, dns- або url-блокування. Це ускладнить спосіб доступу до соціальних мереж для 50–60% українських користувачів», – сказав Шимків.

З його слів, обійти заборону на відвідування російських ресурсів можливо, але це призведе до втрати значної кількості функціоналу, до якого звик користувач.

Як наголосив заступник голови адміністрації, існує й більш ефективний спосіб обмеження доступу до російських інтернет-ресурсів – пакетне блокування, але зараз це є занадто дорогим рішенням для України.

Він додав, що будь-яке програмне забезпечення не є унікальним на IT-ринку і введення санкцій стимулюватиме українські IT-компанії просувати власну продукцію.

«Створений вакуум (унаслідок санкцій. – Ред.) стане можливістю для створення нових українських сервісів і програм», – сказав Шимків.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: Українські новини