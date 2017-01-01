Блокування «ВКонтакте» та «Одноклассники»: Вищий адмінсуд може скасувати заборону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокування російських соцмереж

Позивач просить визнати недійсними кілька пунктів рішення РНБО, зокрема ті, що стосуються заборони сайтів групи Mail.Ru, соцмереж «ВКонтакте» та «Одноклассники»

У середу, 31 травня, Вищий адміністративний суд України розгляне позов про визнання неправомірним та скасування указу президента України Петра Порошенка про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року про розширення санкцій, пов’язаних із агресією Росією щодо України. Відповідна ухвала суду розміщена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що позивач просить визнати недійсними кілька пунктів рішення РНБО, зокрема ті, що стосуються заборони сайтів групи Mail.Ru, соцмереж «ВКонтакте» та «Одноклассники».

«Підстав для відмови у відкритті провадження у справі, залишення позовної заяви без розгляду, повернення позовної заяви не вбачається», – йдеться у тексті ухвали.

Судове засідання Вищого адмінсуду у справі призначено на 16:00.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: Радіо Свобода