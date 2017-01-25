Блокування залізничного сполучення зупинить українські заводи і економіку – профспілки

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Профспілки гірників і металургів заявляють, що блокування завдасть серйозних збитків Україні

Блокування залізниці на Донбасі призведе до зупинок українських заводів, втрати робочих місць і падіння курсу гривні. Про це йдеться в листі на адресу президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, голови РНБО Олександра Турчинова від глав федерацій і профспілок металургів і гірників.

«Блокування, спрямоване на припинення співпраці з неконтрольованою територією, в першу чергу, негативно позначиться на економіці України. Припинення залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольними територіями призведе до зниження, а в деяких випадках і до повної зупинки виробництва на підприємствах гірничо-металургійного комплексу. Це гірничо-збагачувальні та металургійні комбінати, феросплавні і коксохімічні заводи, частина з них розташована на українській території, частина – на окупованій, але всі вони працюють в українській юрисдикції і платять податки в бюджет України», – йдеться в листі.

Автори листа також заявляють, що більшість підприємств, які постраждали через блокаду, експортно-орієнтовані, одержувана від продажу їхньої продукції виручка допомагає підтримувати курс національної валюти. Чи не меншої шкоди також може бути завдано залізничній та портовій інфраструктурам, оскільки підприємства ГМК є найбільшими вантажовідправниками.

«Скорочення експорту української продукції може призвести до погіршення торгового балансу, девальвації національної валюти і чергового зростання цін, а також втрати ринків збуту, які швидко будуть завойовані іншими постачальниками, що спричинить ще більше зубожіння основної частини населення», – йдеться в листі.

За словами авторів, блокування завдасть серйозних збитків українській державі, незважаючи на нібито добрі наміри, задекларовані його організаторами.

«З огляду на гостроту ситуації і масштаб потенційних негативних наслідків, звертаємося до вас із закликом вжити необхідних заходів у межах ваших повноважень для відновлення роботи залізничного транспорту України та вантажоперевезень між українськими промисловими підприємствами», – резюмують автори листа.

Як повідомлялося, на Донбасі заблоковані залізничні перегони Світланове – Шипилове (з 25.01.2017) і Курдюмівка – Артемівськ (з 2.02.2017).