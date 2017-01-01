Блокування залізниці на Київщині: поліція відкрила справу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрзалізниця»

Правоохоронці опитують учасників та свідків протесту

За фактом блокування руху на залізниці у Баришівці Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Баришівці люди перекрили залізничне полотно з вимогою збільшити кількість вагонів для перевезення пасажирів. Вони упродовж трьох годин блокували рух електропотягів та вимагали приїхати представників «Укрзалізниці».

На місці працює слідчо-оперативна група Баришівського відділення поліції. Правоохоронці опитують учасників та свідків протесту.

Наразі рух електропоїздів уже відновлено. «Укрзалізниця» підраховує збитки.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування», – інформує поліція.