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    Блокування залізниці на Київщині: поліція відкрила справу

    • Сьогодні, 14:21
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    &laquo;Укрзалізниця&raquo;
    «Укрзалізниця»

    Правоохоронці опитують учасників та свідків протесту

    За фактом блокування руху на залізниці у Баришівці Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці у Баришівці люди перекрили залізничне полотно з вимогою збільшити кількість вагонів для перевезення пасажирів. Вони упродовж трьох годин блокували рух електропотягів та вимагали приїхати представників «Укрзалізниці».

    На місці працює слідчо-оперативна група Баришівського відділення поліції. Правоохоронці опитують учасників та свідків протесту.

    Наразі рух електропоїздів уже відновлено. «Укрзалізниця» підраховує збитки.

    «За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування», – інформує поліція.

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