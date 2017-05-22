  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Bloomberg: Манафорт забезпечив Опоблоку місця в Раді за $1 млн

    • Сьогодні, 10:37
    • Розсилка
    <span>Пол Манафорт</span>
    Пол Манафорт

    ЗМІ пише, що вже через кілька місяців після анексії Криму Росією Манафорт повернувся до України, щоб стати радником Опозиційного блоку

    Американський політтехнолог, колишній радник екс-президента Віктора Януковича Пол Манафорт допомагав Опозиційному блоку пройти до парламенту під час виборів 2014 року.

    Про це йдеться у статті видання Bloomberg.

    Видання пише, що вже через кілька місяців після анексії Криму Росією Манафорт повернувся до України, щоб стати радником Опозиційного блоку на парламентських виборах 2014 року.

    Один з лідерів Опоблоку Нестор Шуфрич зауважив, що Манафорт наполягав на тому, щоб партія була як проти НАТО, так і «голосом росіян» на сході.

    За словами Шуфрича, він не розраховував на перемогу, однак на виборах вони отримали майже 10% та 29 місць у Раді. Як повідомляє джерело видання, Манафорт особисто схвалив список кандидатів до парламенту.

    Шуфрич додав, що Опоблок заплатив Манафорту приблизно $1 мільйон, а перемогу святкували пляшкою коньяка в київському офісі політтехнолога. 

    «Інвестиції в Манафорта окупилися. Він геній», – підсумував Шуфрич. 

    Раніше США знайшли докази, що Манафорт отримав $1,2 млн від Партії регіонів

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що донька Пола Манафорта, екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа, отримувала повідомлення від людини, що назвалася депутатом Сергієм Лещенком, із погрозами оприлюднити компромат на її батька.

    Згідно з «чорною бухгалтерією» ПР, колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з Партією регіонів і отримав винагороду в сумі $12,7 мільйона.

    Манафорт заявив, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів є сфальсифікованою. Також Манафорт підтвердив, що його шантажували.

    Дочка Манафорта підозрює його в причетності до вбивств на Майдані.

    Читайте також
    Опозиційний блок манафорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ