Bloomberg: Манафорт забезпечив Опоблоку місця в Раді за $1 млн

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Пол Манафорт

ЗМІ пише, що вже через кілька місяців після анексії Криму Росією Манафорт повернувся до України, щоб стати радником Опозиційного блоку

Американський політтехнолог, колишній радник екс-президента Віктора Януковича Пол Манафорт допомагав Опозиційному блоку пройти до парламенту під час виборів 2014 року.

Про це йдеться у статті видання Bloomberg.

Видання пише, що вже через кілька місяців після анексії Криму Росією Манафорт повернувся до України, щоб стати радником Опозиційного блоку на парламентських виборах 2014 року.

Один з лідерів Опоблоку Нестор Шуфрич зауважив, що Манафорт наполягав на тому, щоб партія була як проти НАТО, так і «голосом росіян» на сході.

За словами Шуфрича, він не розраховував на перемогу, однак на виборах вони отримали майже 10% та 29 місць у Раді. Як повідомляє джерело видання, Манафорт особисто схвалив список кандидатів до парламенту.

Шуфрич додав, що Опоблок заплатив Манафорту приблизно $1 мільйон, а перемогу святкували пляшкою коньяка в київському офісі політтехнолога.

«Інвестиції в Манафорта окупилися. Він геній», – підсумував Шуфрич.

Раніше США знайшли докази, що Манафорт отримав $1,2 млн від Партії регіонів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що донька Пола Манафорта, екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа, отримувала повідомлення від людини, що назвалася депутатом Сергієм Лещенком, із погрозами оприлюднити компромат на її батька.

Згідно з «чорною бухгалтерією» ПР, колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт співпрацював з Партією регіонів і отримав винагороду в сумі $12,7 мільйона.

Манафорт заявив, що «чорна бухгалтерія» Партії регіонів є сфальсифікованою. Також Манафорт підтвердив, що його шантажували.

Дочка Манафорта підозрює його в причетності до вбивств на Майдані.