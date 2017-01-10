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    Bloomberg назвав найгіршу валюту 2017 року

    • Сьогодні, 21:14
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    Протягом шести торгових днів ліра встановила антирекорд

    З початку 2017 року турецька валюта впала на 8,6% по відношенню до долара, що є найгіршим результатом серед всіх світових валют.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Згідно з повідомленням, протягом шести торгових днів ліра встановила антирекорд.

    Крім того зазначається, що в Туреччині слабкість валюти підсилює інфляцію.

    За підсумками минулого року турецька ліра впала на 17% по відношенню до долара.

    Як зазначається, другою після ліри найгіршою валютою було визнано мексиканське песо.

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