Bloomberg назвав найгіршу валюту 2017 року

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Протягом шести торгових днів ліра встановила антирекорд

З початку 2017 року турецька валюта впала на 8,6% по відношенню до долара, що є найгіршим результатом серед всіх світових валют.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, протягом шести торгових днів ліра встановила антирекорд.

Крім того зазначається, що в Туреччині слабкість валюти підсилює інфляцію.

За підсумками минулого року турецька ліра впала на 17% по відношенню до долара.

Як зазначається, другою після ліри найгіршою валютою було визнано мексиканське песо.