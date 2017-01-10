Bloomberg назвав найгіршу валюту 2017 року
- Сьогодні, 21:14
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Протягом шести торгових днів ліра встановила антирекорд
З початку 2017 року турецька валюта впала на 8,6% по відношенню до долара, що є найгіршим результатом серед всіх світових валют.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з повідомленням, протягом шести торгових днів ліра встановила антирекорд.
Крім того зазначається, що в Туреччині слабкість валюти підсилює інфляцію.
За підсумками минулого року турецька ліра впала на 17% по відношенню до долара.
Як зазначається, другою після ліри найгіршою валютою було визнано мексиканське песо.