Bloomberg назвав причину, з якої Путіну невигідне негайне скасування антиросійських санкцій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Зміцнення рубля може не піти на користь російській економіці

Перед першою телефонною розмовою президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним ходили чутки про те, що Білий дім нібито збирається скасувати санкції проти Росії. Але цього не сталося. Як пише Bloomberg сьогодні, вірогідно, російський президент почекати ще трохи, перш ніж підніме тему зняття санкцій в розмові з Трампом.

Економічний тиск, який почався з 2014 року після вторгнення Росії в Крим і на Схід України, створив певний тиск на російський рубль. Навіть коли ціни на нафту в кінці 2016 року трохи зросли, російська валюта зміцнилася не на багато. Bloomberg пише, що більшість опитаних виданням економістом прогнозують, що скасування санкцій може дати рублю зростання в ціні на 5-10%. Хоча 41% опитаних вважають, що воно складе всього лише 1-5%.

Сильніша національна валюта зменшить конкурентну спроможність російських виробників. Тому Москва минулого тижня відновила купівлю іноземної валюти, щоб зміцнити передбачуваність рубля.

«Російські чиновники не будуть дуже щасливі через зростання рубля, тому вони, безумовно, будуть втручатися. Подивіться на їхню реакцію на нинішній рівень рубля. Звісно, вони не дозволять йому зміцнитися на багато», - сказав виданню валютний менеджер Kapital Asset Management Вадим Біт-Аврагім.

Як повідомлялось, 28 січня Трамп вперше після інавгурації провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Розмова тривала 40 хвилин. Пріоритетом обох країн названо об'єднання зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом.