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    BMW відкличе майже 200 тисяч автомобілів у Китаї

    • 26 Грудня, 10:45
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    Автомобілі&nbsp;BMW
    Автомобілі BMW

    Процедура відкликання почнеться з 1 серпня 2017 року

    Німецький автомобілебудівний концерн BMW відкличе 193 тисяч 611 автомобілів в материковому Китаї через дефект подушки безпеки.

    Про це повідомляє China Daily.

    Як зазначається, процедура відкликання почнеться з 1 серпня 2017 року та стосуватиметься 168,9 тисяч імпортованих в КНР автомобілів, вироблених з 9 грудня 2005 року по 23 грудня 2011 року. Крім того відкличуть 24,75 тисяч седанів, випущених на китайських заводах з 12 липня 2005 року по 31 грудня 2011 року.

    Згідно з повідомленням, у разі руйнування газогенератора, фронтальні подушки безпеки можуть спрацювати і нанести травми водієві і пасажирові.

    Всі роботи з усунення дефекту будуть проводитися за рахунок BMW.

    Раніше повідомлялося, що компанія Toyota відкличе 838 тисяч мінівенів Sienna через дефект розсувних дверей.

    Джерело: Громадське

    Німеччина Китай автомобіль
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