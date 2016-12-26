BMW відкличе майже 200 тисяч автомобілів у Китаї

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Автомобілі BMW

Процедура відкликання почнеться з 1 серпня 2017 року

Німецький автомобілебудівний концерн BMW відкличе 193 тисяч 611 автомобілів в материковому Китаї через дефект подушки безпеки.

Про це повідомляє China Daily.

Як зазначається, процедура відкликання почнеться з 1 серпня 2017 року та стосуватиметься 168,9 тисяч імпортованих в КНР автомобілів, вироблених з 9 грудня 2005 року по 23 грудня 2011 року. Крім того відкличуть 24,75 тисяч седанів, випущених на китайських заводах з 12 липня 2005 року по 31 грудня 2011 року.

Згідно з повідомленням, у разі руйнування газогенератора, фронтальні подушки безпеки можуть спрацювати і нанести травми водієві і пасажирові.

Всі роботи з усунення дефекту будуть проводитися за рахунок BMW.

Раніше повідомлялося, що компанія Toyota відкличе 838 тисяч мінівенів Sienna через дефект розсувних дверей.

Джерело: Громадське