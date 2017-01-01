Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури

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Боб Ділан не приїхав на вручення Нобелівських премій у Стокгольмі

Американський музикант Боб Ділан отримав диплом і медаль лауреата Нобелівської премії з літератури 2016 року.

Про це повідомили члени Шведської академії.

Зазначається, що постійна секретарка академії Сара Даніус була присутньою на одному з двох запланованих у Стокгольмі концертів співака. Вона, однак, відмовилася надавати деталі щодо того, де і як відбувалася церемонія вручення.

Раніше Даніус повідомляла, що Ділан хотів, щоб на церемонії були присутніми лише він особисто та представники Шведської академії.

Раніше повідомлялося, що шведська королівська академія планує вручити американському співакові Бобу Ділану Нобелівську премію з літератури під час його концерту в Стокгольмі, навесні 2017 року.

Боб Ділан був оголошений лауреатом Нобелівської премії з літератури 13 жовтня. Він отримав її з формулюванням «за створення нової поетичної мови у великій американській пісенній традиції». За два наступні тижні Ділан не сказав ні слова про отримання премії. Згодом він все-таки зателефонував у Швецію і висловив подяку.

Нагадаємо, раніше Ділан погодився прийняти присуджену йому Нобелівську премію з літератури. Артист зв'язався з постійним секретарем Шведської академії Сарою Деніус і пояснив, що новина про присудження премії позбавила його дару мови.

Рішення про це було оприлюднено 13 жовтня, після чого Ділан ніяк не коментував цю подію.

Спроби Шведської академії зв'язатися з ним не мали успіху, що в результаті призвело до звинувачень на адресу Ділана в зарозумілості. Боб Ділан не приїхав на вручення Нобелівських премій у Стокгольмі.

Джерело: DW