Бобов подав заяву до ГПУ про приниження честі

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Геннадій Бобов

Вважаю, що кримінальним провадженням мені було завдано моральної шкоди, принижено мою честь, а також ділову репутацію, - заявив Бобов

Народний депутат Геннадій Бобов заявляє, що проти нього ведеться «брудна кампанія». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Проти мене сьогодні ведеться брудна кампанія. Одним з її елементів є безпідставні звинувачення. Я завжди чесно декларував всі свої доходи багато років. Суть претензій до мене не в порушенні законодавства. Це політичний тиск та тиск на бізнес моєї родини», - заявив Бобов.

Він повідомив, що сьогодні адвокатом в його інтересах була подана заява до Генеральної прокуратури. «Вважаю, що кримінальним провадженням мені було завдано моральної шкоди, принижено мою честь, а також ділову репутацію. Ті, хто зробив це, будуть за це відповідати згідно закону. Піар не пройде, як і намагання зробити з мене «козла відбувайла» для звіту генерального прокурора», - заявив Бобов.

Крім того, за його словами, подано клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Як повідомлялось, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.

Сьогодні під час звіту в Раді Луценко прокоментував, чому повернув до САП подання щодо позбавлення недоторканності нардепів Дейдея та Лозового.

Луценко також заявив, що Бобов готовий сплатити до Державного бюджету більше 1 млн дол. несплачених раніше податків. «Сьогодні зранку мені повідомив народний депутат Бобов про те, що він згоден із цим повідомленням і сплачує до державної казни понад мільйон доларів несплачених податків і, я вважаю, що це прекрасний приклад очищення Верховної Ради», - сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що стаття, за якою підозрювали Бобова, «особлива» – «сплата податків її закриває».



