«Бог не фраєр, він все бачить»: російський губернатор розкритикував ЗМІ за публікацію про дорогу автівку єпископа

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Єпископ Нектарій є власником автомобіля вартістю 6 млн рублів

Журналісти розповіли, що єпископу РПЦ подарували дорогий позашляховик. Губернатор не на жарт обурився на ЗМІ

Губернатор Орловської області РФ Вадим Потомський заступився за єпископа Російської православної церкви Нектарія, який, як з'ясували ЗМІ, володіє автомобілем Toyota Land Cruiser V8.

У відповідь на матеріал журналістів губернатор заявив, що не розуміє, хто уповноважив ЗМІ задавати питання про життя священнослужителів.

Про це йдеться у матеріалі «Радіо Свобода».

«Він хіба когось образив? Він неправильно провів проповідь? (...) Він не займається відновленням храму? А я знаю, що Нектарій займається, користується величезною повагою з боку жителів», - заявив чиновник.

«Ми можемо ходити в храм, молитися, просити милостиню Божу. А якщо ми ходимо до представників Бога, починаємо їх лінчувати і чимось поливати ... Бог не фраєр. Він все бачить. І суд буває тільки один - Божий суд. У нас це йде до патріарха: не той годинник, не так живе, не на тих машинах їздить», - заявив орловський губернатор.

Наприкінці травня «Орловські новини» опублікували матеріал, в якому йдеться, що єпископ Нектарій є власником автомобіля вартістю 6 млн рублів. Видання посилалося на матеріал «Відкритої Росії» (створена Михайлом Ходорковським, визнана в РФ небажаною організацією).

В Орловській митрополії дорогий позашляховик назвали подарунком від одного з агрохолдингів і заявили, що в цьому факті немає «інформаційного приводу».

«Сам Ісус Христос носив дорогий одяг, які дарували йому, скажімо так, ті люди, які його шанували», - додали в РПЦ.

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