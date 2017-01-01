Богомолець поскаржилась прем'єру на ранкові зарядки Супрун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Богомолець

Нардеп сумнівається, що зарядка в.о. міністра є «моральною та етичною»

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець відправила листа до глави уряду Володимира Гройсмана щодо акції «Ранкові руханки», яка проводиться в Маріїнському парку. Про це повідомили в Центрі протидії корупції на офіційній сторінці у Facebook.

Запроваджена в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун акція «Активуй реформу!» полягала у проведенні ранкової зарядки поряд із будівлею МОЗ. До зарядки долучилися співробітники відомства і сама Супрун.

Так, нардепа хвилює:

ким надано дозвіл на ранкові руханки?

звідки та скільки витрачено на музику та футболки для учасників?

студенти з яких вузів прийшли зранку в парк робити фізичні вправи?

чи не є проведення такого заходу у робочий час порушенням вимог Кодексу законів про працю в Україні?

Богомолець також сумнівається, що зарядка Супрун є «моральною та етичною».