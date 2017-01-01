Богомолець поскаржилась прем'єру на ранкові зарядки Супрун
- Сьогодні, 13:03
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Розсилка
Ольга Богомолець
Нардеп сумнівається, що зарядка в.о. міністра є «моральною та етичною»
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець відправила листа до глави уряду Володимира Гройсмана щодо акції «Ранкові руханки», яка проводиться в Маріїнському парку. Про це повідомили в Центрі протидії корупції на офіційній сторінці у Facebook.
Запроваджена в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун акція «Активуй реформу!» полягала у проведенні ранкової зарядки поряд із будівлею МОЗ. До зарядки долучилися співробітники відомства і сама Супрун.
Так, нардепа хвилює:
- ким надано дозвіл на ранкові руханки?
- звідки та скільки витрачено на музику та футболки для учасників?
- студенти з яких вузів прийшли зранку в парк робити фізичні вправи?
- чи не є проведення такого заходу у робочий час порушенням вимог Кодексу законів про працю в Україні?
Богомолець також сумнівається, що зарядка Супрун є «моральною та етичною».Як відомо, Богомолець та Супрун займають протилежні позиції у питанні міжнародних закупівель ліків. Через це між МОЗ та профільним комітетом Ради давно існує конфлікт.