Бої під Широкиним: Бойовики втратили більше 10 осіб убитими й пораненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через безпосередню загрозу власному життю українські морпіхи під селищем Широкине були вимушені відкрити вогонь у відповідь

Протягом останніх трьох днів підтримувані бойовики під селищем Широкине Донецької області втратили більше 10 осіб убитими й пораненими.

Про це заявив командир батальйону морської піхоти Збройних Сил України Віктор Сікоза, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зазначено, що днями проросійські найманці обстріляли селище Широкине під Маріуполем.

«Через безпосередню загрозу власному життю і здоров’ю українські морпіхи були вимушені відкрити вогонь у відповідь із ЗУ-23-2 (зенітна установка – ред.). Сепаратисти спробували подавити наш вогонь танками, однак морпіхи вправно відійшли, змінили позицію і добряче «всипали» окупантам. Після чого бойовики запросили перемир’я», – йдеться в повідомленні.

«Загалом, за словами Віктора Сікози, командира батальйону морської піхоти, за останні 3 дні противник втратив більше 10 бійців убитими і пораненими», – доповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 17 березня 2017 року, в зоні антитерористичної операції на Донбасі загалом було зафіксовано 112 обстрілів бойовиків, четверо українських військовослужбовців загинуло, ще троє – поранено.